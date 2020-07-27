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Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda corona çıktı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yufka ekmek yapmak için bir araya gelen bazı kadınlarda corona virüsü tespit edildi. 25 kişinin yaşadığı 10 müstakil ev karantina altına alındı.

17:14 -
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Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda corona çıktı!

Kocasinan ilçesine bağlı Düver mahallesinde bir grup kadın geçen hafta yufka ekmek yapmak için bir araya geldi. Ekmek yapımının ardından bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Kadınlardan bazılarının corona virüsü testi sonucu pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri yufka ekmek yapımına katılan kadınları ve yakınlarını corona testinden geçirdi.

10 EV KARANTİNAYA ALINDI

Ayrıca testi pozitif çıkan kadınların yaşadığı müstakil 10 ev karantina altına alındı. Bu evlerde toplam 25 kişinin yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Evde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi. DHA

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