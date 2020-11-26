Ekrem İmamoğlu’ndan Sağlık Bakanı’na bulaşıcı hastalık sorusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Açıkladığımız tüm rakamlar doğru, herkes icraata odaklanmalı” açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UKOME toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu;

“Dün akşam, şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atılmıştır. Başından beri istediğimiz; verilerin şeffaflıkla paylaşılması. Şu an, İstanbul başta olmak üzere zor durumda. Hastanelerdeki durum, insanların yakın çevresindeki hastalıkla ilgili süreç ortada. Verilere biz de hakimiz. Böylesi bir ortamda, sürecin şeffaf bir biçimde paylaşılması, toplumun daha iyi tedbir alması, daha sıkı tedbir alması konusunda adım atmalarına fırsat tanıyacak” dedi.

ALMANYA'NIN IŞILTISI MI KAYBOLDU?

“Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü?” diye soran İmamoğlu “Biz, bu durumu açıklamaktan imtina ediyoruz; üzgünüz. Ama bundan sonra şeffaflıkla bu süreç yönetilsin. Çünkü gerçekten biz pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz. Pandemi sürecinden ancak böyle galip çıkabiliriz.

Dün; Rusya'da, Almanya'da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğu açıklandı. Ne oldu yani; Almanya'nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır” diye konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTTI

İmamoğlu, ölüm sayısı ile ilgili açıklamaları da üzülerek takip ettiğini belirterek “İstanbul'da geçen senenin kasım ayı ile bu sene arasında, son 10 günde iki katından fazla ölüm sayısına ulaştık. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek covid var. Yani, geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa açıklasınlar.

İki katını aşan vefat sayısı var; hala böyle bir çaba gösteriyorlarsa üzülüyorum. Yapmasınlar, süreci şeffaf yürütsünler. Geçmişe dair verileri de açıklayacağını söyledi sayın Bakan. Bekliyoruz, durumun daha vahim olduğunu aslında daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda ben, süreci bütün toplumun hissedeceği bir şekilde açıklayarak ve açıklıkla yönettiklerinde galip geleceğimize ve bu virüsü hep beraber yeneceğimize inanıyorum.

Kapanma ve bunun gibi talepleri, bilimin bana işaret ettiği biçimiyle açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Ben sağlık çalışanlarımıza güveniyorum, Allah onlardan razı olsun ve bütün hastalarımıza şifa diliyorum umarım bir an önce bu süreci, Covid'i mağlup ederiz ve normal günlere hep beraber kavuşuruz” ifadelerini kullandı.