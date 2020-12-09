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Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi görevinden alındı. Pirinççi'nin, Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında süreci iyi yönetmediği gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 15:00, 09/12/2020
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Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı

Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, mağdur olan birçok depremzede sorunlarına karşılık veremediği ve süreci iyi yönetemediği için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımı biten deprem konutlarını incelemek amacıyla Elazığ ziyaretinden memnun ayrılmadığı iddia edilmişti. Bugün ise Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi'nin görevinden alındığı öğrenildi.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci'nin yerine Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün vekalet edeceği kaydedildi.

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