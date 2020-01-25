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Elazığ’da AFAD ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor!

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından AFAD ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

02:36 -
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 21.17’de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem daha oldu.

Öte yandan Malatya’nın Pütürge ilçesinde de saat 22.03’te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremler, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Depremin ardından bölgede bazı binaların yıkıldığı öğrenilirken AFAD ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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