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Elazığ’da mucize! Depremden 17 saat sonra burnu bile kanamadan çıktı

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa mahallesinde yıkılan Kalay Apartmanı'nda depremden 17 saat sonra bir mucize kurtuluş daha yaşandı. Enkaz altındaki Hatun Yamış burnu bile kanamadan çıkarıldı. 

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
15:25 -
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Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve 22 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.8’lik depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin meydana geldiği 20.55’ten bu yana 40 kişinin enkazlardan çıkarıldığı kette umutlu bekleyiş sürüyor.

Enkaz altında en çok depremzedenin bulunduğu ve çalışmaların yoğunlaştığı yer ise Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı. Sabah saatlerinden bu yana mucize kurtuluşlara sahne olan ve 8 kişinin sağ olarak kurtulduğu Kalay Apartmanından son olarak Hatun Yamış çıkarıldı.

Depremden yaklaşık 17 saat sonra enkazdan sapasağlam çıkan Hatun Yamış enkaz başında yakınlarını bekleyenlere de umut oldu.

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Son güncelleme: 15:42 25.01.2020
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