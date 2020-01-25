Elazığ’da mucize! Depremden 17 saat sonra burnu bile kanamadan çıktı

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve 22 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.8’lik depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin meydana geldiği 20.55’ten bu yana 40 kişinin enkazlardan çıkarıldığı kette umutlu bekleyiş sürüyor.

Enkaz altında en çok depremzedenin bulunduğu ve çalışmaların yoğunlaştığı yer ise Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı. Sabah saatlerinden bu yana mucize kurtuluşlara sahne olan ve 8 kişinin sağ olarak kurtulduğu Kalay Apartmanından son olarak Hatun Yamış çıkarıldı.

Depremden yaklaşık 17 saat sonra enkazdan sapasağlam çıkan Hatun Yamış enkaz başında yakınlarını bekleyenlere de umut oldu.

İLGİLİ HABER Elazığ'da saatler sonra peş peşe mucizeler yaşanıyor! Umutlu bekleyiş sürüyor...