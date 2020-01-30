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Elazığ’daki fahiş kira artışı iddialarına savcılıktan soruşturma

Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girmişti. Ancak kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlar fırsatçı ev sahiplerinin de fahiş ev kirası talepleri ile de karşı karşıya kalmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

11:54 -
Haberler Gündem
Elazığ’daki fahiş kira artışı iddialarına savcılıktan soruşturma

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem sonrası bazı evler yıkılırken, birçok ev ise kullanılamaz hale gelmişti. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar ise geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalmaya başlamıştı. İlde durumun normale dönmeye başlaması ile birlikte evleri hasar gören bu vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak başlarını sokacak yeni bir ev umuduyla mahalle mahalle dolaşan depremzedeler ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığını gördü.

BAŞSAVCILIK DURUMA EL KOYDU

Haberlerin ardından açıklama yapan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Köse yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son güncelleme: 12:00 30.01.2020
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