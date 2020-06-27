Emekli Albay Üçok’a 6 ay hapis

Sosyal medya paylaşımları ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini ”15 Temmuz darbe girişiminden dolayı sorumlu tuttuğu” gerekçesi ile ”Hakaret” suçundan yargılanan emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üçok'un cezasının ertelendi.

CEZASI ERTELENDİ

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dün yapılan karar duruşmasında, hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, Üçok'un, Askeri Ceza Kanununda belirtilen ”Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket” suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Üçok'un cezası ertelendi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Davanın iddianamesinde, Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz sürecinin sorumlusunun “Genelkurmay Başkanı olduğu ve yargılanması gerektiği” yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtilmişti.

Üçok’un verdiği bir demeçte de komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edeceği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu kaydedilmişti. Üçok'un, 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. YI