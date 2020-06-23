Esenyurt’ta endişeli bekleyiş… Dere taştı bodrum katlar aranıyor

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt ilçesinde Kıraç deresi taştı. Pınar Mahallesi’nde bir bodrum katında mahsur kalanlar olduğu iddiası üzerine kurtarma çalışması yapılıyor.

Sokakta bulunan pek çok bodrum katı su bastı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, su basan evlerde mahsur kalanların olma ihtimali nedeniyle ekiplere haber verdi.

SU TAHLİYESİ BAŞLATILDI

Vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalışırken ekipler de bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı.

Engelli olduğu öğrenilen bir kişi mahsur kaldığı evden kurtarılırken bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yollar göle dönerken bir minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.