Ercüment Ovalı’dan yeni corona açıklaması: Bakanlığa gönderdik

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, öğleden sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı’nda ekibiyle birlikte mart ayının ortasından beri sürdürdüğü çalışmalarda geldikleri aşamaları duyurmuştu.

Ovalı, Habertürk’te katıldığı yayında ise şu açıklamalarda bulundu:

*40 yıl sonra ilk defa bir aşıyı ürettik ve test aşamasına getirdik. Ürettiğimiz aşı diğer aşı gelene kadar geçişi sağlayacak. Tüm bu anlattıklarım bir ayda oldu.

*Bu süreç çıktığında da böyle bir pandeminin her zaman ülkenin başına geleceğini düşünen insanlar olarak her zaman hazırdık. 2008’de Genelkurmay’a bir rapor sunmuştuk ve böyle bir pandemi karşısında ne yapacağımızı hazırlamıştık.

*15 Mart’ta pandemi ile ilgili bir bilgilendirme yaptık. Bakanlığa acil bilgilendirme yaptık. Bir biyolojik etken toplum sağlığına etkilemeye başlarsa elinizde kullandığınız silah hep geçerli olacak.

*Birincisi bağışık insanların plazmasının kullanılması. İkincisi aşının geliştirilmesi. Böylece hastalığın kötü sonuçları engellenebilir.

*Yarın koronavirüsün başka bir versiyonu gelecektir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

17 Mart’ta raporları Sağlık Bakanlığı ile paylaştığını kaydeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı şunları söyledi:

*Benim asla kuşkum yok. Ben Bakan Beyin çok doğru ve çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir iletişim kazası olmuş. Ben Bakan Bey'in gerçekten çabaladığını hissediyorum.

*Gerçekten uğraşıyor. Kim istemez ki ülkesinde böyle bir enfeksiyonu en iyisiyle tüm gücüyle yok etsin. Benim böyle bir kuşkum yok. Sağlık Bakanı'ndan asla kuşkum yok ama sorun bu anlamda kimseyi suçlamak da istemiyorum ama ben eminim herkes, birçok bilim adamı, Bakanlık'taki birçok insan inanın çalışıyorlar.

*Burada hiç kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bazen başarısız da olabiliriz, hatalar da yapabiliriz ama burada önemli olan performans göstermektir.

“KENDİMİ HATALI GÖRMÜYORUM”

Sosyal medya paylaşımıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Prof. Dr. Ovalı, “Ben hiçbir şekilde kendimi hatalı görmüyorum. Çok etkili olduğunu düşündüğümüz bir tedaviyle karşı karşıyayız. Yanılabilirim o yüzden diyorum ki test edelim. Eğer doğruysa hastaların bir kısmının hayatını kurtarabileceksem ne yapabilirim başka” diye konuştu.

“Türkiye’deki en zengin laboratuvarda, en iyi şartlarda, mükemmel bir şekilde çalışıyoruz. Bir kuş sütümüz eksik” diyen Ovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Biz Türkiye’deki birçok bilim adamının bizden daha fazla çalıştığın, çok şey yapmak istediğini, belki de bizden çok da iyi şey yapabilecek belki değil kesin. Yetenekli bilim adamlarının olduğunu ben biliyorum. Ama şans bizden yana.

*Biz bunu yapabilecek bir laboratuvarda ve finansın altındayız. Dolayısıyla bunun karşılığını da verdik biz. 4 haftadır hiçbir personelim güneşi görmedi. Batan güneşi 4 haftadır görmemişim. Arkadaşlarım da görmedi.

*Ben ve arkadaşlarım günde 4-5-6 saat uykuyla çalışıyoruz. Bütün çocuklarımla çalışıyoruz. Onlara ‘kahramanlarım’ diyorum. İnsanların tek bir virüsten kaçtığı bir yerde iki litre virüsün olduğu yerde herkes çalışamaz.

*O yüzden onları kahramanlarım diye çağırıyorum. Aşı geliştirmeyi hiç düşünmemiştim. Bulut beni aradı ve ‘Ben evde durmayacağım’ dedi. Hasta olup ölmeyi beklemek istemiyorum. Biz risk alalım ve laboratuvara girelim’ dedi. O gün aşı kararı verdiğimiz 17 Mart’tır. O gün aşı kararı verdik. O tarihten sonra ben onlara ‘kahramanlarım, kahraman çocuklarım’ dedim.

*En genci 22 en yaşlısı 38 yaşında. Hepsi Türkiye’nin çok iyi yerlerinde, yurtdışında eğitim almış insanlar. Hepsi çok iyi. En önemlisi de biz tweetleri atarken bir hayalimiz vardı. Bir aşı üretimini adeta ders verir gibi yayınlayarak konuyla ilgisi olanların virologların, kimyagerlerin ya da bu alanda çalışan veterinerlerin an an izleyerek, nerede hata yaptık gibi bir eğitim dizisi yapmaktı.

*Tweetlerin başlangıcı buydu. Bir eğitim dizisi yapmaktı. Böylece dünyada ilk kez tweet bir eğitim fonksiyonu görecekti.

“ÇALIŞMA YARIN SABAH BAŞLAMALI”

Dornaz alfa ile ilgili konuşan Ovalı, “Kistik fibrozisli hastaların hiçbiri Covid-19’dan ölmemiş. Makale 17 Nisan’da yayınlanmış, insanlarla yazıştık. Amerika’daki bir kadının değiştirdiği ilaç üzerine iyileşmesini İncil’deki duayla iyileştiğini sanması ilham oldu. İlaç birden karşımıza çıktı. Acilen test edilmeli. İyi sonuçlar olabilir. Olursa da insanlara ulaştırılmalı. Sonuçlar tesadüfi olabilir ama bu çalışma yarın sabah başlamalı” dedi.

“BİZ BATAKLIKTA ÇALIŞIYORUZ”

Ovalı, “TV’de bilim adamları bana ‘Yüzünde çamur var’ diyemez. Biz bataklıkta çalışıyoruz. Günde iki öğün ya yiyorum ya yemiyorum arkadaşlarım da öyle. Ama şunu fark etsinler; biz onların konumunda değiliz. Biz klinikteki bataklıkta çalışıyoruz” dedi.

NASIL BİR PLAZMA ÜRETTİLER?

Laboratuvar ortamında koronavirüse karşı plazma ürettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ovalı, “İzin gelirse mukayese edeceğiz. Bildiğim kadarıyla bu mantıkla geliştirilmiş en iyi plazma. Literatürü taradık. İzni gerçekten istiyorum. Bizi görsünler, tanısınlar. Dünyanın en iyi plazmasını ürettik” dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Türkiye’nin virüs spesifik T lenfositi hazır. Patenti de alındı. Bağışık bir insanın T lenfositi alınıyor. Bu virüsle savaşmayı bilen lenfositler normal hacmin binlerce katı çoğaltılabiliyor. Kanser gibi bağışıklığı baskılanan hastalarda bu tedavi Covid-19’a karşı hayat kurtarıcı olabilir. Kullanıma hazır. Bu bir ayda piyasaya sürdüğümüz üçüncü ürün” diye konuştu.