Ercüment Ovalı paylaştı! İşte virüsü parçalayan aşının görüntüsü

Corona virüse karşı tedavi ve aşı geliştirme çalışmaları ile gündemde olan Prof.Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde corona virüse karşı etkili olduğunu savunduğu bir ilacın adını vererek gündem olmuştu. Çalışmaları için 23 Nisan tarihini işaret eden Ovalı, bugün de virüse karşı geliştirilen aşının etkisini gösteren bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

“TÜRKİYE AŞI GELİŞTİREN AZ SAYIDA ÜLKELER ARASINDA”

Peş peşe iki mesaj yayınlayan Ovalı ilk mesajında “Egemenlik kayıtsız şartsız millentindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde” ifadelerine yer verdi.

İkinci mesajında ise “Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. ” diyen Ovalı, “Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında.” dedi.