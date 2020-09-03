Erdoğan Aktaş SÖZCÜ TV’de

Duayen haberci, televizyon yöneticisi ve programcı Erdoğan Aktaş, SÖZCÜ ailesine katıldı. Aralarında NTV, CNN Türk ve Haber Türk'ün de olduğu haber kanallarında 27 yıldır muhabir, yönetici ve kurucu olarak görev yapan usta televizyoncu Aktaş, şimdi de SÖZCÜ TV için kolları sıvadı. Erdoğan Aktaş, yakında yayın hayatına başlayacak olan SÖZCÜ TV'de hem genel yayın yönetmeni hem de genel müdür olarak görev yapacak.

27 YILLIK TELEVİZYONCU

1967 doğumlu gazeteci, yazar Erdoğan Aktaş İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Üniversite döneminde Güneş Gazetesi'nde muhabir olarak çalışma hayatına atıldı. Ardından Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak görev yaptı. Aktaş, 1993 yılından bu yana televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çeşitli kanallarda görev aldı.

Erdoğan Aktaş, 8 sene süreyle görev yaptığı NTV'de 1999-2005 seneleri arasında Yakın Plan programını hazırlayıp sundu.

BİRÇOK PROGRAM SUNDU

2005-2008 yılları arasında Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan Erdoğan Aktaş; 2008'de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni, 2009 yılında ise A Haber Kurucu Genel Müdür ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1 Ocak 2016'da CNN Türk'ün Genel Müdürü oldu. 2018'in Mayıs ayında kanalla yolları ayrıldı. Aktaş 9 Ekim 2018 tarihinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar Haber Global kanalının Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü ve ardından Habertürk'te program yapmaya başladı.