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Erdoğan: Diğer ülkelere Ayasofya kararına saygı göstermek düşer

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" ifadelerini kullandı.

12:58 -
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Erdoğan: Diğer ülkelere Ayasofya kararına saygı göstermek düşer

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kriter dergisinin yeni sayısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması hakkında ne düşündüğü sorulan Erdoğan şöyle konuştu

* Burası, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak camiye dönüştürdüğü bir mekândır.

* Bu yüzden toplum hafızamızdaki yeri vazgeçilmezdir. 1934’te Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı.

* Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi.

“MÜSPET BİR ADIM”

* Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz.

* Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

* Ayasofya’nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti’dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer.

Ayrıntılar geliyor…

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Son güncelleme: 13:04 12.07.2020
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