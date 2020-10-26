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Erdoğan’a videolu ‘çay’ göndermesi: Ekonomi keyif vermiyor

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da "evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa, çay uzatarak "Keyif çayı bak, bu çayı iç" sözlerine videolu bir gönderme yaptı. 'Ekonomi keyif vermiyor' başlıklı video sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 16:55, 26/10/2020
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Saadet Partisi, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da “evimize ekmek götüremiyoruz” diyen bir esnafa, bez bir torbada çay uzatarak “Keyif çayı bak, bu çayı iç” sözlerini ve doların 8 lirayı aşması eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu çay Rize çayıdır. Bu çay 200 gramdır. Bu çay hakikaten çok keyiflidir” sözleriyle başlayan videoda aralıklarla, haber bültenlerindeki işsizlik ve  Erdoğan’ın ekonomideki iyi gidişata ilişkin sözleri yer alıyor.

Video doların 8 liraya yükselişinin hatırlatılması ve Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmet’e mektup’ şiiriyle son buluyor.

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AKP Çay Cumhurbaşkanı Ekonomi Haber Malatya Necip Fazıl Kısakürek Recep Tayyip Erdoğan Rize sosyal medya TAyyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:16:52,
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