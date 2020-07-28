Erdoğan’dan bayram uyarısı: Çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı’na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

BAYRAM UYARISI

Ziyaret sonrası Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

* Şimdiden tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir.

* İnanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir.

* Aynı zamanda kurbanla beraber fakir, fukara dar gelirli ve yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

* Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camii’mizin açılışıyla da örtüştü.

* Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesile ile tekrar tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

* Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum.

* Özellikle temizlik maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de biz limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.