Ertuğrul Akbay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz

Türk basın dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ı, tam bir yıl önce 7 Mart günü sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybetmiştik.

Uzun yıllar Türkiye'nin en sevilen gazetecilerinden biri olan ve SÖZCÜ gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, aramızdan ayrılışının yıldönümünde yarın saat 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında sevenleri ve ailesi tarafından anılacak.

Yarım asrı aşan meslek yaşamında çok sayıda dünya liderlerinden, Hollywood yıldızlarına kadar özel röportajlar ve kitaplar sığdıran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, Türkiye'nin en sevilen gazetecilerinden biriydi.

80 YILLIK BİR ÇINAR

Ertuğrul Akbay, 1939 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 1965 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde gazeteciliğe adım attı. Ardından Günaydın Gazetesi'nde dış haber muhabirliği yaptı.

DÜNYA LİDERLERİYLE KONUŞTU

Türk medyasında röportaj denilince akla ilk gelen isimlerden oldu. Hollywood starlarından dünya liderlerine, Kongo’daki Pigme’lerden güzellik kraliçelerine kadar en çok okunan ve gündem yaratan röportajlarında her zaman onun imzası oldu.

Okurları onu büyük bir heyecan ve ilgiyle, meslektaşları ise onu hep gıptayla takip etti. 1976 yılında ABD seçimlerini izledi ve Başkan Ford'dan demeç almayı başardı.

BAYAR, ECEVİT VE ÖZAL'LA UNUTULMAZ RÖPORTAJLAR

Türk siyasetinde Celal Bayar’dan, Süleyman Demirel’e, Bülent Ecevit’ten Necmettin Erbakan ve Turgut Özal’a kadar pek çok ünlü isimle unutulmaz röportajlar yazdı.

Ayak basmadığı kıta kalmadı. Pigmelerle ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirdi. Hint Fakirleriyle aylarca birlikte yaşayıp izlenimlerini okurlarla paylaştı. .

YOLSUZLUK HABERLERİ ÇOK SES GETİRDİ

1985’te Gölge Adam adlı kendi gazetesini çıkardı. Yolsuzluk haberleriyle ününe ün kattı. 1989'da Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

MİLYONLARA REHBERLİK ETTİ

“Olmazı olur yapan gazeteci” ve “24 saat çalışan gazeteci” ünvanlarıyla anıldı. hayatının her döneminde sporla iç içe yaşadı. 2013’te “Yaş 75 Yolun Yarısı” adlı kitabıyla milyonlarca okuruna genç ve sağlıklı kalmanın anahtarlarını sundu. Verdiği konferanslar ve televizyon röportajlarıyla herkese rehberlik etti.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 Mart 2019 günü sabah saatlerinde hayata veda etti.