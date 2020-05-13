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Erzincan’da, jandarmaya EYP’li tuzak!

Erzincan'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

21:41 -
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Erzincan- Çağlayan beldesi yolunun 27’nci kilometresinde, jandarma minibüsünün devriye geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

BİR ASKER YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle minibüs, yol dışına çıkarken, 1 asker hafif yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu. Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ise yolu ulaşıma kapatarak, operasyon başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*13 Mayıs 2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır.

*Bölgede komando timi, istihbarat unsuru, drone unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

*İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. DHA

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Son güncelleme: 21:46 13.05.2020
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