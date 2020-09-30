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Esenyurt’ta silahlı kavgaya karışan duraklara kilit

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen ve üç taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma sonrası mühürlenen dört taksi durağı zabıta ekiplerince kaldırıldı.

13:05 -
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Esenyurt’ta silahlı kavgaya karışan duraklara kilit

Geçen hafta Esenyurt Meydanı’nda taksiciler arasında silahlı çatışma yaşanmış ve üç taksi sürücüsü hayatını kaybetmişti. Uzun zamandır süregelen taksi durakları arasındaki husumet ve yolcu kavgasının olaya neden olduğu öğrenilmişti.

YIKIM KARARI ALINDI

Olayla bağlantılı bulunan dört taksi durağı tespit edilmiş bu taksi durakları Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti. Bu sabah ise o taksi durakları hakkında yeni gelişme yaşandı. Dört taksi durağı için yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde taksi durakları önüne gelen zabıta ekipleri, polis eşliğinde kimi taksi durağını yerinden kaldırdı kimini ise yıktı.

(FOTO: DHA)

Yıkım öncesi içleri boşaltılan taksi durakları içinden ise çok sayıda kesici ve delici aletler bulundu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. (DHA)

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