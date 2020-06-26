Esenyurt’taki sel felaketinin bilançosu ortaya çıktı

İstanbul’da 23 Haziran günü etkili olan yoğun yağış, Esenyurt’ta sele yol açtı. Haramidere’nin taşması nedeniyle Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarılırken 30-32 yaşlarındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Can kaybına neden olan sel baskınının ilçede yarattığı maddi hasar tespit çalışmaları da tamamlandı. Esenyurt Belediyesi’nin hasar tespit raporuna göre ilçede toplam 437 ev, iş yeri ve araç zarar gördü. 362 ev, 56 işyeri ve 19 araç sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

”KÖMÜRLÜK” İSYANI

İlçenin yaralarını sarma çalışmaları da sürüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskınının meydana geldiği mahallelerdeki incelemeleri sırasında bir vatandaş ile dikkat çeken diyalog yaşadı.

Can kaybının meydana geldiği sokakta yaşayan bir vatandaş kömürlük olarak yapılan bodrum katlarının, AKP döneminde konut olarak kullanılmasına izin verilmesine isyan etti. Bir önceki belediye başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu döneminde kömürlük olarak yapılan bodrum katlara ruhsat verildiğini belirterek yardım isteyen vatandaş, ”Necmi Kadıoğlu bunlara ruhsat verdi. Bunlar kömürlüktür, bunlar ranttır, artık müteahhitlere izin verilmesin. Yeter artık diyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt da bölgedeki dere ıslah çalışmasını İSKİ ile yapacaklarını söyleyerek ”Kurtarılamıyorsa burada yerleşimi yasaklayacağız” yanıtı verdi.

ISLAH ÇALIŞMASI 2021’DE BİTECEK

Bu arada İBB, Haramidere’de ıslah çalışması başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “”BB, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Haramidere’nin ıslahını yapacak. İSKİ, çalışmalara çarşamba günü başladı. Projeyi Mart 2021 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. 66 milyonluk bir proje ile su taşıma kapasitesi 20 metreküpten 65 metreküpe çıkarılacak. Şimdiki yağışın üç katı yağsa bile dere taşmayacak” dedi.

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