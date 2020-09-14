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Eski eşini kızının önünde darbeden şahıs serbest bırakıldı!

Hatay’da 2 çocuk annesi kadın, imam nikahlı olduğu ve ayrıldığı öğrenilen adam tarafından sokak ortasında kızının önünde darbedildi. Kızın annesini kurtarma çabası ve çığlıkları görüntülere yansıdı. Kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Can ÇAPAR / Hatay
17:49 -
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde isminin N.T. olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi kadın, imam nikahlı olduğu ve bir süre önce ayrıldığı öğrenilen şahıs tarafından sokak ortasında darbedildi.

KENDİSİNİ BEKLEYEN MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde yaşanan olayda Y.D. bir süre önce birliktelik yaşadığı kadını saçından tutarak yere yatırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde N.T.'nin kızının çığlıklarından tedirgin olan adamın kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı ve çevredekilerin de daha sonra kadına yardım ettiği görülüyor.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri kimliğini tespit ettiği Y.D.'yi gözaltına aldı. Y.D savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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