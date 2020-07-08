Eski milyarder: O kadar para nereye gitti bilmiyorum

Mersin’de uzun yıllardır eczacılık yapan ve aynı zamanda Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski üyesi ve Basketbol İl Temsilcisi Sağlam Kutsoy, Mezitli ilçesindeki Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi’nde yaşamını sürdürüyor.

Varlıklı bir aileden gelen ve 1986’da Milli Piyango’dan o zamanın parasıyla tam 2 milyar 500 milyon TL kazanan Kutsoy, iddiaya göre ticari hayatında dolandırılıp iflas edince eşi onu terk etti. Eczanesini de bu süreçte kaybeden Kutsal, maddi anlamda çok zor günler geçirdi.

”ÇOK VARLIKLI BİR AİLEYDİK”

Kutsoy, o yılları şöyle anlattı:

* Eczacılık fakültesini İstanbul’da bitirdim. Askerliğimi ise Ankara’da yaptım. Sonra Mersin’e döndüm. Babam doktordu. Çok güzel bir aileydik hepsi hayal oldu. Basketbolda Beşiktaş’ta oynadım. Güzel bir takımımız vardı.

* Milli Piyango iki kere çıktı bana. Ama bir tanesi o zamanın en büyük ikramiyesi olan 5 milyar liraydı. Yarım biletime 2 milyar 500 milyon lira para aldım. Bu çok büyük paraydı ama bu para hayatımda pek değişiklik olmadı. Çünkü varlıklı bir aileydik.”

“ECZACILIK YAPMAYA DEVAM ETTİM”

* Bu yüzden eczacılık yapmaya devam ettim. Aynı zamanda basketbolculuğu bırakıp hakemliğe başladım. Doktor babam haftada iki gün fakirleri bedava muayene ederdi ben de bedava ilaç verirdim. Ne yapalım, kaderimizde bunları yaşamak varmış.

* Çok güzel hayatımız vardı, 500 dönüm arazim vardı. Birikimlerim kayboldu, kaybettik, farkında değilim. Ticari hayatımda dolandırıldım. Ondan sonra her şey kötü gitti.

* Mal varlığı bittikten sonra ayrıldığım eşim ”Senin bu kadar parayı kaybedeceğine inanmazdım, nasıl kaybettin, ben anlamadım” dedi. Geçmişte çok hata yapmışımdır. Hepsini hatırlamam mümkün değil ama sanırım ben her şeye ”Evet” demekten kaybettim. Hiç ”Hayır” demezdim.

EVLATLARI HUZUREVİNE YERLEŞTİRDİ

3 ay önce bakıcısıyla bir evde kaldığını ama İstanbul’da yaşayan kızı ve oğlunun bir gün kendisine ”Baba, seni çok güzel bir yere götüreceğiz” dediğini aktaran Kutsoy, ”Bu huzurevinde çok rahatım, sağ olsunlar bana iyi bakıyorlar, Allah razı olsun hepsinden. Haklarını helal etsinler. Benim hiçbir zaman para pulla işim olmadı. Sadece vefa bekliyorum” dedi.

Öte yandan eski Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Fehmi Tosun, 54 yıllık arkadaşı Kutsoy’u huzurevinde ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan Tosun, ”Sağlam, benim sınıf arkadaşımdır. Mersin’in yetiştirmiş olduğu çok iyi bir sporcu ve milli hakemdir. 54 yıllık arkadaşlığımızda hiçbir zaman kötü bir davranışını görmedim. Aksine çok hayırseverdi. Elinden geldiğince muhtaçlara yardım eder, eczanesinde ücretsiz ilaç verirdi. Güvendiği kişilerin kötü niyetli olmaları onu iflasa sürükledi” diye konuştu.