Eski sevgilisini boynundan bıçaklayan sanık: “Kadın düşmanı değilim”

İstanbul Beşiktaş’ta 6 Haziran’da eski sevgilisi Ceylan Gündüz'ü iki gün önce darp ettiği için gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra bu kez boğazından bıçaklayan Nazir Ilgın hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

CORONAYI ATLATTINCA DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Nazir Ilgın tutuklu olduğu cezaevinde corona virüsüne yakalandığı için katılamamıştı. Hastalığı atlatan ve ikinci duruşmaya katılan sanık ilk savunmasını yaptı.

Ilgın savunmasında, görüşmek istediğinde Gündüz'ün yorgun olduğunu söyleyerek reddettiğini ancak dışarıda karşılaşınca tartıştıklarını anlattı. Sabaha karşı kuzeninin evinden bıçak alarak Gündüz'ün evine gittiğini, bıçakla kapıyı açarak içeri girdiğini anlatan Ilgın, “İçeride uyuyup kalmışım. Daha sonra Ceylan ve polisler geldi. Olay nedeniyle adli işlem yapıldı ben pazar günü serbest bırakıldım” dedi.

“ELBİSESİNE ZARAR VERMEK İSTEMİŞTİM”

Serbest kaldıktan sonra Ceylan Gündüz'ün Cahide isimli arkadaşının kendisini aradığını ve, “Ceylan'ın başka arkadaşı var. Onu rahat bırak, seni istemiyor. Sen ona yetemiyorsun” deyince yanına bıçak alarak konuşmaya gittiğini söyledi.

Konuşma sırasında tartışmaya başladıklarını anlatan sanık “Bana 15 gündür sevgilisi olduğunu söyledi. Ben de yanımdaki bıçağı çıkarıp, ‘bana doğruları söyleyin yoksa kendimi öldüreceğim' dedim. Ceylan elimdeki bıçağı almaya çalıştı. Ben Ceylan'ın elbisesine zarar vermek için bıçağı birkaç defa hatırlamadığım yöne doğru salladım. Biz Ceylan'la birlikte yere düştük. Onun elinin kanadığını gördüm. Beni kan tuttuğu için bayıldım” dedi.

“SAVUNMASIZ BİR KADINA ZARAR VERMEM”

Kendi annesini de cinayet sonucu kaybettiğini söyleyen sanık, “Savunmasız biz kadına asla zarar vermem. Kadın düşmanı veya saplantılı sevgili değilim. 15 yıldır kadın kuaförüyüm. Hiçbir suça karışmadım. Olayı kendimden geçecek kadar sözler duyduğum için yaptım. İstemeyerek yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.

“BIÇAKLADIKTAN SONRA CEYLAN'IN BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞTI”

Olay anında Ceylan Gündüz'ün yanında olan arkadaşı Cahide Taşçıer de duruşmada tanık olarak dinlendi. Arkadaşının sanıktan korktuğu için olay günü eve kadar kendisinin eşlik ettiğini anlatan Taşçıer, evin sokağında sanık ile karşılaştıklarını ve barışmak için ısrar ettiğini anlattı.

Gündüz'ün barışma teklifini reddetmesi sebebiyle sanığın, “Son bir kez sarılayım” dediğini anlatan Taşçıer, “Ceylan'ın boynunu kokladıktan sonra montunun cebinden çıkardığı bıçağı kokladığı boyun bölgesindeki şah damarına doğru vurdu. Ceylan bu sırada bıçağı iki eliyle tuttu. Ceylanın boynundan kan fışkırdı. Sonra ikisi birlikte yere düştü. Oradaki çocuklar müdahale edip bıçağı aldılar. Sanık sonra Ceylan'ın kafasını iki bacağının arasına alıp boynunu kırmaya çalıştı. Çevreden kişiler gelip Ceylan'ı sanığın elinden aldılar” dedi.

CEYLAN HEMŞİRENİN İFADESİ ADANA'DA ALINACAK

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, hala Adana'da tedavi gören Ceylan Gündüz'ün ifadesinin alınması için bulunduğu şehirdeki mahkemeye yazı yazılmasına karar verdi.