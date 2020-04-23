Eskişehir, Çorum iftar ve sahur vakti: 2020 Çorum, Eskişehir imsakiyesi

Yokluğun ve paylaşımın öneminin anlaşıldığı Ramazan ayı geldi. İllere göre oruç tutma süreleri değişiklik gösteriyor. Eskişehir’de iftar saat kaçta yapılacak? Eskişehir iftar vakti ne zaman? Eskişehir’de sahur vakti ne zaman? haberimizde yer alana Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur vakitlerine ulaşabilirsiniz.

ESKİŞEHİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Eskişehir'de ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:28'de başlayacak. Eskişehir'de ilk iftar vakti ise 19:52 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

ÇORUM İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Çorum'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:07'de başlayacak. Çorum'da ilk iftar vakti ise 19:35 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

RAMAZAN AYINDAN YAPILACAK BAŞLICA İBADETLER

1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının kazanılacağı, elin kar da gönlün yarda olacağı bir mevsimdir. Bu ay gündüzleri oruçla, geceleri teravih namazlarıyla ihya edilir.

Bu ayda Peygamber Efendimizin müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı;

1-Açları doyurmak

2-Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

3-Kur’an okumak

4-Namazları cemaatle kılmak

5-Sahur yapmak

6-İftar ettirmek

7-Kadir Gecesini aramak

8-Sabretmek

9-İhsan ve ikramda bulunmak

10-Tövbe etmek

11-Cenneti istemek

12-Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

13-Ramazan umresi yapmak