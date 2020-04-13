Eskişehir Valiliği corona virüsle mücadele bilançosunu açıkladı

Eskişehir Valiliğince yapılan açıklamada, 30 Mart tarihinden itibaren trafik kontrol noktalarında 95 bin 765 araç denetlendiği, 140 bin 874 kişinin sağlık kontrolünün yaptığı belirtildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde şüpheli bulunan 14 kişi ise, sağlık birimlerine sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca 3 Nisan tarihinden itibaren kente araç giriş-çıkışların kısıtlandığı ve bu doğrultuda 90 bin 836 araç kontrol edilirken, araçlarda bulunan 120 bin 613 kişi de denetlendi. Kısıtlama kapsamında, şehre gelen bin 451 aracın girişine, 616 aracın da kentten çıkışına izin verilmedi.



469 BİN 280 TL CEZA

Öte yandan 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 kişiye ise, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddeye aykırı davranmaktan toplam 469 bin 280 TL idari para cezası uygulandı. İHA

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