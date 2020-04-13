Evde maske nasıl yapılır? Evde kolay maske yapımı malzemeleri…

Corona virüsü maske bulundurmayı zorunlu hale getirecek kadar yayıldı ve evde maske yapımı konusu en çok merak edilenlerden biri haline geldi. Corona virüsü yayılmaya devam ederken sosyal medyada pratik maske yapma yöntemlerine ilişkin video bolluğu dikkat çekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesi poşeti ve tişörtten kolaylıkla maske yapabilirsiniz. İşte evde maske yapımı yolları…

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Ev-yapımı maskelerin corona pandemisiyle mücadelede etkili olabileceğini düşünmek için önümüzde bazı iyi örnekler bulunuyor. Bu tip maskeler virüsü büyük ölçüde kontrol altına alabilmiş Hong Kong, Moğolistan ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde kullanılıyor.

Maske yapımı için aşağıdaki görsellerden faydalanabilirsiniz…

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

Aşağıdaki görselden faydalanarak tişört sayesinde maske yapabilirsiniz.