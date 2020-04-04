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Evde maske yapılabilir mi? Evde pratik maske yapımı… Ev yapımı maske tarifi!

Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte evde nasıl maske yapabileceğini araştıran vatandaşlar virüsten korunmak için maskeyi hangi malzemelerle yapabileceğini merak ediyor. N95 tipi tıbbi maskeler, kalın, sıkı pamuklu materyalden yapılıyor ve yüze oturuyor. Bu tip maskeler havada uçuşan partiküllerin yüzde 95’ini durdurabiliyor. Ev yapımı maskeler bu kadar koruyucu olmasa da, dışarıdan gelecek partiküllerin bir kısmını durdurabiliyor. İşte evde maske yapımı...

08:08 -
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Evde maske yapılabilir mi? Evde pratik maske yapımı… Ev yapımı maske tarifi!

Corona virüsü yayılmaya devam ederken sosyal medyada pratik maske yapma yöntemlerine ilişkin video bolluğu dikkat çekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesi poşeti ve tişörtten kolaylıkla maske yapabilirsiniz. Bu felaket günlerinde insanların en çok merak ettiği şeylerden biri de maskenin koruyucu olup olmadığı. İşte evde maske yapımı ve maske kullanımına dair detaylar…

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Ev-yapımı maskelerin corona pandemisiyle mücadelede etkili olabileceğini düşünmek için önümüzde bazı iyi örnekler bulunuyor. Bu tip maskeler virüsü büyük ölçüde kontrol altına alabilmiş Hong Kong, Moğolistan ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde kullanılıyor.

Maske yapımı için aşağıdaki görsellerden faydalanabilirsiniz…

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

Aşağıdaki görselden faydalanarak tişört sayesinde maske yapabilirsiniz.

Corona Güney Kore Kore Moğolistan
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