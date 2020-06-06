Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 1’i kız 7 çocuğu olan Kader S., büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı.

İddiaya göre bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A. (37), kız çocuğuna tecavüz etti.

HEM TEHDİT ETTİ HEM KAÇIRDI

Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için kız, bunu kimseye söyleyemedi. Davulcu Ziya A., birkaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğu Osmaniye’de buldu. Kız çocuğu hemen yurda yerleştirildi. Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak tecavüz ve alıkoyma suçlamasıyla tutuklandı.



“ASILMASINI İSTİYORUM”

Anne Kader S. kızının tecavüze uğradığından bu yana yuvasının dağıldığını belirterek, şunları söyledi:

* 15 yaşındaki kızım, Ziya A. tarafından kaçırılıp tecavüz edildi. Kızım, Osmaniye’de bulundu ama şu an yurtta kalıyor. O suçlunun cezalandırılmasını ve asılmasını istiyorum.

* Oğlumla hastanede yatıyordum. Bundan yararlanarak kızımı kaçırıp tecavüz etti. Allah rızası için herkes sesimi duysun bu suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum.

* Tecavüz ettiği kesin ama kızım bize söyleyememiş çünkü anneni, babanı ve kardeşlerini öldürürüm diye tehdit etmiş. Tek kızım var onunda başına bu olay geldi.

* Benim yuvam dağıldı hasta oğlum daha da kötü oldu. Olayı ilk duyduğumda kendimi öldürmek istedim. (İHA)