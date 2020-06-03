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Fahrettin Altun’dan ABD büyükelçisine ‘ANTIFA’ mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'deki olayların merkezinde yer aldığı savunulan ANTIFA'nın FETÖ ve PKK-YPG terör örgütüyle iş birliği içerisinde olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı, "NATO müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliğini sürdürmektedir" açıklamasına yer verdi.

Sözcü Ankara
21:44 -
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Fahrettin Altun’dan ABD büyükelçisine ‘ANTIFA’ mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Altun’un görüşmede demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu belirttiği paylaşıldı.

Altun’un ABD'de yaşanan şiddet olaylarına ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizdiği vurgulanırken, bu hareketin hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket ettiğini belirttiği ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostumuz ve NATO müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliğini sürdürmektedir” açıklamasına yer verdi.

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