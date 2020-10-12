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Fanatik Rumların provokasyonuna mehter marşıyla cevap

Kıbrıs Rum Kesimi'nde dün gece aşırı sağcı Rumlar, Maraş'ın açılmasını protesto ederek, meşalelerle Derinya Sınır Kapısı'na yürüdü. Olayı duyan Kıbrıs Türkleri bölgeye akın etti, mehter marşı çalarak karşılık verdi.

Sozcu.com.tr
12:24 -
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Kıbrıs Rum Kesimi’nde faaliyet gösteren ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları, Maraş’ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını protesto etmek için dün gece Derinya Sınır Kapısı’na yürüdü.

Havai fişek patlatıp meşale yakan göstericiler, “Kıbrıs Yunan’dır” sloganları attı. Olayı duyan çok sayıda Kıbrıslı Türk sınır kapısına giderek, mehter marşı çaldı, “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak” sloganlarıyla karşılık verdi.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK İSTEYİNCE VURULMUŞTU

Adada 8 Ağustos 1996’da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş’a doğru Derinya’da sınırı delme eylemi gerçekleştirmiş, çıkan arbedede Türk bayrağını indirmeye çalışan Tasos İsak adlı Kıbrıslı Rum, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. (DHA)

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