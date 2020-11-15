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Farklı corona verileri tartışma yarattı

15 Kasım 2020 tarihli corona verilerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Anadolu Ajansı’nın paylaşımlarıyla açıklanan vefat sayısı arasındaki tutarsızlık dikkat çekti.

Güncellenme: 20:19, 15/11/2020
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Farklı corona verileri tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul'daki vefat sayılarına ilişkin yaptığı açıklamadan sonra başlayan tartışmaları alevlendirecek bir gelişme yaşandı.

Bu akşam açıklanan corona virüsü verileri için yapılan duyurulardaki farklılık dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı duyuruda “Kayıplarımız günlük 100 yakın” dedi.

Anadolu Ajansı ise sosyal medya hesabından 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel corona verilerinde ise vefat sayısı 89 olarak belirtildi.

Söz konusu rakamlar arasındaki tutarsızlık sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Yayınlanma Tarihi:20:16,
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