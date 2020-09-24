Fatih Tezcan’a 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Fatih Tezcan hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımların ardından “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tezcan'ın Twitter ve Youtube hesapları başta olmak üzere birden fazla ve farklı görsel ve işitsel iletişim aracılığıyla paylaşımlarda bulunduğu hatırlatıldı.

“ENDİŞE, KORKU VE PANİĞE SEBEBİYET VERMEKTEN”

İddianamede, “Tanımlanan suçun oluşması belirli kişi veya kişilerin değil, gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Belirtmek gerekir ki; bahse konu suçun tamamlanması için madde lafzında belirtilen endişe, korku ve paniğin fiilen gerçekleşmiş olması gerekmez. Tehdidin objektif olarak açıklanan şekle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir” ifadelerine yer verilerek,

Tezcan'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık şüpheli Fatih Tezcan'ın “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.