Fatih Tezcan’ın hedefinde bu kez AKP ve İstanbul Sözleşmesi var: Küfür etti

AKP’de İstanbul Sözleşmesi tartışması devam ediyor… AKP Kadın Kolları Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’a hakaret içeren yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

Fatih Tezcan ise Dilipak’a destek çıkarken sözleşmeyi savunanlara skandal ifadeler kullandı.

VATAN PARTİSİNE ATIF

Tezcan, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan Vatan Partisi'nin videolu Twitter paylaşımını alıntılayarak, “Kemalist Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı duruyor ama Ak Parti savunuyor, üstelik Ak Parti Dilipak gibi bir müslüman kardeşini mahkemelerde süründürmeye hazırlanıyor. Buyrun bakalım. İbretlik bir durum. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

YİNE SKANDAL SÖZLER

Daha sonraki paylaşımında İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara küfür eden Tezcan skandal ifadelere imza attı:

* İstanbul Sözleşmesi şöyle iyi böyle kötü bi s.ktirin gidin yeter be!

* 1 sene önce yanıma alabildiğim kızım sırf örtündü ve imam-hatibe gidecek diye anası tarafından kaçırılmış, bana 1 soru sormadan okula yazılmış, hâlâ gevezelik!

* Ocağına ateş düşmeden konuşan O… Çocuğudur.

SİLDİ YENİ TWEET ATTI

Tezcan, 14 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığı bir konuşmasını hatırlatarak, küfürlü paylaşımını sildiğini belirtti. “Sildim twiti” diyen Tezcan şu ifadeleri kullandı:

* Üsluplusu burada ama karşımızda İslâm'dan, namustan, nesilden bahsettiğimizde, bunların parayla, ihaleyle, siyasetle ilgisi yok diye yüz çeviren, Stratejik Ak Partizanlar var.

* Bunların ilahları Para, Menfaat ve Nüfuz olmuş. Bunlar normal konuşmaktan anlamıyorlar.