Fatma hemşirenin acısını Türkiye paylaştı

Bayat ilçesinin Yatukcu Mahallesi’nde yaşanan yangın olayında 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybeden 3 kişi Bayat'ta toprağa verilirken, 8 yaşındaki Yusuf ve 4 yaşındaki kardeşi Elif İçuz Balıkesir'de defnedildi.

Çocuklarını bıraktığı evde çıkan yangında kaybeden acılı anne hemşire Fatma İçuz'un acısını bütün Türkiye paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan olayda binlerce vatandaş Bayat Devlet Hastanesi’nde çalışan İçuz'a başsağlığı dileyerek yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

HASTANELERE KREŞ AÇILMALI

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren sağlık çalışanları ise hastanelerde kreş açılması gerektiğini belirterek, “Sağlık görevlilerinin çocuklarına kreş, yuva, özel eğitim merkezleri açılmalı. Özel fabrikalar bunu yapabiliyorsa devlet yapamaz mı? “ diye yazarak sağlık çalışanları için 24 saat açık kreş istediklerini ifade etti.