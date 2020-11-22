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FETÖ’cü suçlamasında ikinci perde: Dosya numarası paylaştı!

Partisinden ihraç edilmesinin ardından İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan eski Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, yeni iddialarda bulundu. Dosya numarası verip, soruşturma içeriğine dair bilgiler paylaşan Öztürk, Özyanık’ın ‘katalog evliliğe’ zorlandığı için örgütten ayrıldığını itiraf ettiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:47, 22/11/2020
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FETÖ’cü suçlamasında ikinci perde: Dosya numarası paylaştı!

Rize'de eski İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık'ın FETÖ'cü olduğunu ileri sürümüştü. Yeni iddialarda bulunan Öztürk, şunları söyledi:

– Ayşegül Özyanık, FETÖ soruşturması geçirmiştir. Buna ilişkin dosya numarası 2019/7643 Srş. 2020/272 K. sayılı dosyadır. Zamanında FETÖ ile ilişki ve iltisakı bulunduğunu bu dosyada açıkça kendi ifadeleri ile belirtmektedir. Bir İYİ Partili ve Türk milliyetçisi olarak bizi ilgilendiren husus, yargılama neticesinde ceza alıp almamasından ziyade vermiş olduğu ifadede de geçtiği üzere bu ilişki ve iltisakın derecesidir. Şimdi, daha önceden bu dosya numarasını ve dosya içeriğindeki bilgileri teşkilat başkanı Mustafa Alperen ile paylaştığın için soruyorum?

FETÖ EVLERİNDE KALDIN MI?

– Liseyi hangi ilde hangi lisede okudun? Çalınmış sorularla üniversiteyi kazandın mı? Üniversitede FETÖ evlerinde kaldın mı? Örgüt yapılanması içerisinde sohbetlere katıldın mı? Örgütten ayrılma gerekçen nedir? İfadende bahsettiğin gibi Örgüt içerisinde katalog evliliğine zorlandığın, ancak bunu reddettiğin için örgütten ayrıldığını belirttin mi? Senin soruşturma geçirmeni sağlayan, senin ismini veren şahısların AKP'de siyaset yapmış kişilerin birinci derece yakınları olduğu doğru mu?

BOYNUZLARININ VE KUYRUĞUNUN OLMASI MI GEREKİYOR?

– Partimiz ve il teşkilatımızın topluma açılan yüzleri, geçmişi ve geleceği ile aydınlık yüzler olmalı ki aydınlık yarınlara yürüyelim. Ayşegül Özyanık olarak senin karanlık geçmişin bizi rahatsız ediyor. Halen daha delil ispat arayanlar bu dosyanın akıbetini sorsun. Vermiş olduğu ifadeyi istesin. Bir FETÖ'cünün, FETÖ'cü olduğu daha nasıl ispat edilir. FETÖ'cü olduğunun belli olması için boynuzlarının ve kuyruğunun mu olması gerekiyor?

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