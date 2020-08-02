Florya-Yeşilköy saahil hattında endişelendiren görüntüler

İstanbul’da normalleşme adımlarıyla birlikte corona önlemlerinde ağır ihmaller devam ediyor… Vakaların yeniden tırmanışa geçtiği İstanbul’da özellikle İstiklal Caddesi, Eminönü, Kabataş vapur iskeleleri, Adalar ve Şile’de kalabalık görüntüleri gelmeye devam ediyor.
Ancak Florya-Yesilkoy sahil şeridinden gelen kareler gözleri bölgeye döndürdü. Birden fazla kuralın hiçe sayıldığı bölgede hareketlilik sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor.
Çoğunluğun maske takmadığı gibi sosyal mesafeye de uymaması endişeleri artırdı.