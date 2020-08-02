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Florya-Yeşilköy saahil hattında endişelendiren görüntüler

Normalleşme adımlarıyla birlikte corona virüsü önlemlerinin hiçe sayıldığı bölgelerden biri de Florya-Yeşilköy sahil bandı... Piknikçiler, maske takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor, hijyen kuralları hiçe sayıyor ve "Corona nasıl yayılmasın" dedirten manzaralar yaşanıyor.

13:53 -
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İstanbul’da normalleşme adımlarıyla birlikte corona önlemlerinde ağır ihmaller devam ediyor… Vakaların yeniden tırmanışa geçtiği İstanbul’da özellikle İstiklal Caddesi, Eminönü, Kabataş vapur iskeleleri, Adalar ve Şile’de kalabalık görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Ancak Florya-Yesilkoy sahil şeridinden gelen kareler gözleri bölgeye döndürdü. Birden fazla kuralın hiçe sayıldığı bölgede hareketlilik sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor.

(FOTO: SÖZCÜ)

Çoğunluğun maske takmadığı gibi sosyal mesafeye de uymaması endişeleri artırdı.

(FOTO: SÖZCÜ)

 

 

Corona Eminönü istanbul İstiklal Caddesi Kabataş Sözcü
Son güncelleme: 14:07 02.08.2020
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