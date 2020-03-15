Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Ligde derbi vakti… (CANLI YAYIN)

Tüm taraftarların hafta boyunca sabırsızlıkla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın bağlantısı ve Galatasaray Beşiktaş canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak

FATİH TERİM’DEN DERBİ MAÇI ÖNCESİNDE AÇIKLAMALAR

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü tehdidi nedeniyle derbinin seyircisiz oynanmasına tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim şu ifadeleri kullandı;

“Gündem malum. Biz hariç herhalde. Kurallar gereği ben buradayım. Ağzını açtığında cezanın hedefinde olan biri olarak cezayı kendime veriyorum. Sanmasınlar ki bir şey demeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış bir takım, kenarda bana ihtiyacı olan bir takıma inandığım için susuyorum. Karşılaşmanın önemi? Söyleyeceğimi söyledim ben”