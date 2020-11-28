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Galip Öztürk’ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü

İş insanı Galip Öztürk'ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.

Güncellenme: 10:31, 28/11/2020
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Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iş insanı Galip Öztürk’ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Foto: Yazlık evde çıkan yangında Mustafa Terzi feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yangında Galip Öztürk’ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi (34) hayatını kaybetti. Terzi’nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi’nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi’nin oğlu olduğu öğrenildi. (İHA)

AK Parti Çarşamba Çocuk Meclis Samsun yangın
Yayınlanma Tarihi:09:52,
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