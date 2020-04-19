Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gamze Pala’nın katili ne kadar hapis yatacak?

Rize'de AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın katilinin 19 yıl hapis yattıktan sonra çıkacağı iddialarına TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan itiraz geldi. SÖZCÜ'ye konuşan Tunç, "Kasten adam öldürmekten ve ağırlaştırılmış müebbetten ceza alacak. Ağırlaştırılmış müebbetin de koşullu salıvermesi 30 yıl. Daha önce çıkması mümkün değil" dedi.

Veli TOPRAK
13:41 -
Haberler Gündem
Gamze Pala’nın katili ne kadar hapis yatacak?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Rize’de AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı katleden Savaş Dalançıkar‘ın hapis yatacağı süre konusundaki hesaplamalara itiraz etti.

Pala'nın katilinin yeni çıkarılan infaz düzenlemesinden yararlanmasının mümkün olmadığını, yasada ‘kasten adam öldürmenin kapsam dışı' tutulduğunu hatırlatan Tunç, SÖZCÜ'ye konuştu:

BU SUÇLARIN İNFAZINDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK

* Önce 9 yıl yatıp çıkacak dendi. Şimdi de 19 yıl hesabı yapanlar var. Gamze Pala'yı katleden cani ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanacak. Bu suçların infazında hiçbir değişiklik yok.

* Mevcut kanunda ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilirler' hükmü var.

* Oran, süreli hapislerde olur. Dolayısıyla daha erken bir tarihte çıkması mümkün değil. Niyeti kötü olanlar için ne söylesek boş.

İLGİLİ HABERGamze Pala'yı sırtından vurup boğazını kesen cani: Reddedilmeyi kaldıramadımGamze Pala'yı sırtından vurup boğazını kesen cani: Reddedilmeyi kaldıramadım

 

İLGİLİ HABERBakan Gül'den Gamze Pala açıklaması!Bakan Gül'den Gamze Pala açıklaması!
Adalet Bakanı AKP Gül infaz Kadın Polis Rize Sözcü TBMM Yılmaz Tunç
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more