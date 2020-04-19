Gamze Pala’nın katili ne kadar hapis yatacak?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, Rize’de AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı katleden Savaş Dalançıkar‘ın hapis yatacağı süre konusundaki hesaplamalara itiraz etti.

Pala'nın katilinin yeni çıkarılan infaz düzenlemesinden yararlanmasının mümkün olmadığını, yasada ‘kasten adam öldürmenin kapsam dışı' tutulduğunu hatırlatan Tunç, SÖZCÜ'ye konuştu:



BU SUÇLARIN İNFAZINDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK

* Önce 9 yıl yatıp çıkacak dendi. Şimdi de 19 yıl hesabı yapanlar var. Gamze Pala'yı katleden cani ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanacak. Bu suçların infazında hiçbir değişiklik yok.

* Mevcut kanunda ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilirler' hükmü var.

* Oran, süreli hapislerde olur. Dolayısıyla daha erken bir tarihte çıkması mümkün değil. Niyeti kötü olanlar için ne söylesek boş.

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