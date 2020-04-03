Gazeteci Ceren Deniz’e çirkin saldırı

Hürriyet Gazetesi Akdeniz muhabiri Ceren Deniz, geçtiğimiz Çarşamba günü haber için gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisinin fiziki tacizine maruz kalmıştı. ÇGD yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Hürriyet Akdeniz muhabiri, üyemiz Ceren Deniz, geçtiğimiz Çarşamba günü haber için gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisinin fiziki tacizine maruz kaldı.

* Deniz, gelişmeleri takip etmek için gittiği hastanede gerekli bilgileri alıp fotoğraf çektikten sonra hastane çıkışında özel güvenlik tarafından durduruldu.

* Deniz, fotoğraf makinesini isteyen güvenlik görevlisine itiraz etti. Fotoğraf makinesini almak için Deniz'e fiziki temasta bulunan güvenlik çalışanı, gazeteci Deniz'in, “Koronavirüs var, temas etmeyin” uyarılarını hiçe sayarak makineyi almaya çalıştı.

* Ceren Deniz'in yardım istemesi üzerine hastane önüne 3 güvenlik çalışanı ile 2 jandarma personeli geldi. Ceren Deniz'in etrafını saran güvenlikçiler makineyi almakta ısrar etti.

* Bu sırada hastanenin basın danışmanını arayan Deniz, telefonun sesini açtı. Güvenlikçiler basın danışmanının, “Ceren Deniz bizim iznimizle fotoğraf çekiyor” uyarılarına da kulak asmadı.

* Çıkan arbedede gazeteci Ceren Deniz'in çantası yırtıldı. Bir kez daha hatırlatıyoruz; gazeteciler doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmakla yükümlüdür.

* Bu amaçla büyük sorumluluk alan meslektaşlarımız koronavirüs tehdidine rağmen doğru haber için sahada çalışmaya devam ediyor.

* Üyemiz Ceren Deniz'e yapılan saldırıyı kınıyor, meslektaşımızı adeta ablukaya alan güvenlikçiler hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz.