Gaziantep’te büyük yangın!

Gaziantep 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 7 bin metrekare alana kurulu elyaf fabrikasının geri dönüşüm deposunda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 30’u aşkın itfaiye aracı ve 100’ün üzerinde itfaiye personeli sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, iş makineleri de fabrika ve depoların dış duvarlarını yıkarak alevlere daha rahat müdahale edilmesini sağladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı kişilere oksijen takviyesi yaptı.

İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan fabrikadaki yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor. (DHA)