Genç kadın itiraf etti… ‘Nişanı atacağım’ diyen sevgilisinin boğazını kesti

Eskişehir´de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk´ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Antalya’ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti.

ORMANDAN TEK ÇIKTI

Odunpazarı’ndaki Kent Ormanında bulunan erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürk´e (28) ait olduğu belirlendi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Zehra A. ve Emrah Öztürk´ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.´nın tek başına çıktığı tespit edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya´ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Zehra A., Öztürk´ü öldürdüğünü itiraf ederken “Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm” dedi. (DHA-İHA)