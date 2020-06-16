Giriş çıkış yasağı olan iller hangileri? Edirne ve Bursa’da giriş çıkış yasağı var mı?

Uzun süre uygulanan ancak geçtiğimiz günlerde kademeli olarak kaldırılan giriş çıkış yasağı yeniden birçok ilde ilan edildi. Giriş çıkış yasağı ilan edilmesinde, HDP’li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven’in vekilliklerin düşürülmesi nedeniyle HDP'nin, protesto için Edirne ve Hakkari’den başlayarak Ankara’da sona erecek ‘Demokrasi Yürüyüşü’ kararı alması etkili oldu.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı. (İHA-DHA)

BURSA'YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Giriş çıkış yasağına dair merak edilen konular arasında Bursa'da giriş çıkış yasağı var mı yer alıyor. Bursa Valiliği, kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu. Açıklanan kararlar şu şekilde…

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile;

1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.