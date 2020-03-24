Günlerce güneş yok… Sağanak yağışa dikkat! Hava durumu tahminleri…

Bulutlu ve yağışlı hava yurttaki etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!
Yurdumuzda beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri hafif sağanak; Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı