Hac kayıtları için son gün! Hac kesin kayıt kayıt belgesi nasıl çıkarılır?

2020 yılı hac kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşıldı ve ardından kesin kayıt heyecanı başladı. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek.

KESİN KAYITLARIN ARDINDAN YEDEKLERE SIRA GELECEK

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

KESİN KAYIT BELGESİ NASIL ALINACAK?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “ Acente Organizasyonunu” tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir” belgesini alabilirler.

2020 HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

HAC KESİN KAYIT BELGESİ SORGULAMA EKRANI