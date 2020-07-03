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Hafta sonu (4-5 Temmuz) sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz haftalarda LGS ve YKS sınavları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu geçerli olmayacak.

21:34 -
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Hafta sonu (4-5 Temmuz) sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi döneminde salgının yayılımının engellenmesi adına en önemli uygulamalardan olan sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme sürecinin başlamasıyla kaldırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise LGS ve YKS sınavları nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu hafa sonu için ise herhangi resmi bir açıklama yapılmadı ve sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülmüştü. Ancak Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısı ardından da sokağa çıkma yasağı hakkında bir karar açıklanmadı. Şu an için hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vaka sayılarında yükselme yaşandığını hatırlatan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz.”

“Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor.”

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