Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den güncel tahminler geldi ama…

Türkiye’deki artan Corona virüsü vakalarının artış hızını yavaşlatmak için yetkililer vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunuyor. Ancak havaların giderek ısınmasıyla vatandaşlarda da dışarıya çıkma isteği artış gösteriyor.
Corona salgını nedeniyle gittikçe artan tedbirlerle birlikte uzmanlar toplu buluşmalardan kaçınma çağrısında da bulunarak en az 2 hafta daha ‘sosyal izolasyon’ uygulanmasını öneriyor.
HAFTA SONU TÜM YURTTA HAVADURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; batı kesimlerinin az bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Mersin, Adana, Hatay, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 3°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
EGE: Parçalı ve az bulutlu, İç Ege’nin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ 4°C, 20°C Az bulutlu
İZMİR 7°C, 20°C Az bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 13°C Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 19°C Az bulutlu
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerine kadar Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 6°C, 19°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 15°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 14°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 14°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -1°C, 5°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
KONYA 0°C, 9°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 13°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE 0°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin hafif yağmurlu, Gümüşhane çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE -1°C, 8°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu
TOKAT 2°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -3°C, 4°C Çok bulutlu
MALATYA 1°C, 10°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 7°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu