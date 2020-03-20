Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den güncel tahminler geldi ama…

Türkiye’deki artan Corona virüsü vakalarının artış hızını yavaşlatmak için yetkililer vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunuyor. Ancak havaların giderek ısınmasıyla vatandaşlarda da dışarıya çıkma isteği artış gösteriyor.

Corona salgını nedeniyle gittikçe artan tedbirlerle birlikte uzmanlar toplu buluşmalardan kaçınma çağrısında da bulunarak en az 2 hafta daha ‘sosyal izolasyon’ uygulanmasını öneriyor.

SOSYAL İZOLASYON Corona salgınları nedeniyle pek çok ülke tarafından önerilen uygulama sayesinde salgın hastalıkların bulaşma hızı yavaşlatılabiliyor. Bu süreçte akraba, komşu ve arkadaşlarınızla bir araya gelmekten kaçınmalı ve yalnızca telefon ve mesajlaşma ile iletişim kurmalısınız. Aynı ortamda bulunduğunuz kişilerle de en az bir buçuk metre bir aralık bırakmalısınız.

HAFTA SONU TÜM YURTTA HAVADURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; batı kesimlerinin az bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Mersin, Adana, Hatay, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 3°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu, İç Ege’nin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ 4°C, 20°C Az bulutlu

İZMİR 7°C, 20°C Az bulutlu

KÜTAHYA -2°C, 13°C Parçalı bulutlu

MANİSA 4°C, 19°C Az bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerine kadar Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 19°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 15°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 14°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 14°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 5°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KONYA 0°C, 9°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 13°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin hafif yağmurlu, Gümüşhane çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE -1°C, 8°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu

TOKAT 2°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -3°C, 4°C Çok bulutlu

MALATYA 1°C, 10°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 7°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu