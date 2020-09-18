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Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor! 18 Eylül hava durumu tahminleri…

Meteoroloji hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun büyük kısmında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

08:44 -
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Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor! 18 Eylül hava durumu tahminleri…

Hafta sonu planlarını yapmak isteyenlerin ilgiyle araştırdıkları hava durumu tahminleri yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ’E SAĞANAK UYARISI

Yağışların devam ettiği Doğu Karadeniz’e bir uyarı daha geldi. Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Artvin HAVA DURUMU Meteoroloji Rize TRABZON
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