”Hakkınız ödenmez” dediler, gerçekten de ödemediler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını sürecinde 23 Mart’ta büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, salgında üç ay boyunca tavandan performans ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

Ancak 10 Nisan tarihinde yapılan ikinci açıklama ile tavandan performans ödemelerinin herkese değil, Covid-19 servisinde çalışanlara performansa göre ödeme yapılacağı bildirildi.

”YİNE UNUTULDUK!”

KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şubesi, pandemi döneminde sağlıkçılara yapılan tavandan performans ödemelerinin adaletli olmadığını savunarak, Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak, ‘Eşit İşe, Eşit Ücret’, ‘Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir’, ‘Ücrette Adalet İstiyoruz’ sloganları eşliğinde açıklamayı SES Manisa Şube Sekreteri Hilal Bingöl yaptı.

Bingöl, ”Pandemi sürecinde en ön saflarda hizmet veren sağlık emekçileri, hemşireler, ebeler, temizlik personelleri ve güvenlik görevlileri yine unutulmuştur. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler gerçekten ödemediler.

Sağlık Bakanın açıkladığı tavandan ödeme balonu da çok erken söndü. 24 saat Covid-19 hasta ile çalışan hemşire arkadaşlarımız arasında da ciddi anlamda ek ödeme farkları mevcuttur. Hekim merkezli performans uygulamasında da ciddi uçurumlar vardır. Bu yıllardır ifade ettiğimiz gibi performans sisteminin adaletsiz olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

2 KAT MAAŞ VERİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Bingöl, açıklamasında corana virüsü salgını başladığı günden bu zamana kadar maaş konusunda açıklama yapmayı doğru bulmadıklarını, ancak tavandan performans ödemelerinde yaşanan haksızlık sebebiyle açıklama gereksinimi duyduklarını ifade etti.

Bingöl, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi;

* Sağlık Bakanı’nın kendisine ve bürokratlarına şunu söylemek istiyoruz. Birçok sağlık emekçisini kaybederken, binlerce sağlık emekçisinin Covid-19 ile enfekte olduğu bugünlerde sağlıkçılara yapılan ödemenin hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorlar mı?

* Her seferinde bize tehdit olarak kullanılan performans ödemesi değil maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde tüm sağlık emekçilerine iki kat maaş verilmesi, gece mesaileri iki kat ücretle hesaplanmasını istiyoruz. Ayrıca uzun sürelerde çalışmalar durdurulmalı. Alkışlar bizim karnımızı doyurmuyor. Biz emeğinizin karşılığının ödenmesini istiyoruz.