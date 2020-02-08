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Haluk Levent’ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Haluk Levent, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında bir paylaşım yaptı.

01:39 -
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Haluk Levent’ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Hatay Valiliği’nin önünde “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz” dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent, Adem Yarıcı’nın çocuklarının Hatay Valiliği tarafından himaye altına alındığını duyurdu.

ADEM YARICI’NIN ÇOCUKLARININ DURUMUNU PAYLAŞTI
Haluk Levent’in Adem Yarıcı’nın çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

“Arkadaşlar etiketliyorsunuz. Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten.. Bilginize..”

a İlgili Haber 'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı! Hatay Valiliği önüne gelen bir kişi 'Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?' diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. İki çocuk babası Yarıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı’ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaynak: sondakika.com

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