Hamile kadının ölümünde ihmal iddiası!

Konya’da 12 haftalık hamile Rabia İlhan (38), iki gün önce sabah saatlerinde karın sancısı başlayınca bir fabrikada çalışan eşi İbrahim İlhan’ı arayarak yardım istedi. Eşinin ihbarı üzerine ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi’ne kaldırılan Rabia İlhan’ın, karnındaki bebeğin öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine tedavi altına alınan İlhan aynı gün saat 17.30’da hayatını kaybetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri süren İbrahim Algın yaşananları şöyle anlattı:

* Sabah saat 10.00 sıralarında ben işteyken eşim telefonla aramış. Ben gürültüden dolayı telefonun sesini duymayınca iş yerini aramış. Ustabaşı gelip eşimin rahatsızlandığını söyleyince eşimi aradım, ardından 112 Acil Servisi aradım ve eve gittim. Eşimi ambulansla hastaneye kaldırdılar. 3.5 yaşındaki oğlum Hüseyin ile otomobille ambulansın peşinden hastaneye gittik. Benim yanımda çocuk olduğu için içeri giremedim. Eşim 5-10 dakika sonra yanımıza geldi. Ultrasonla karnındaki bebeğin 2-3 gün önce öldüğünü belirlenmiş. O nedenle kürtaj yapılması için 6’ncı kattaki servise aldılar.

”EŞİMİ ÖZEL HASTANEYE KABUL ETMEDİLER”

* Ben aşağıda çocukla beklediğim için telefonla eşimi aradım. Eşim kendisine cinsel bölgesinden ilaç verildiğini ve bu ilaçla bebeğin düşmesini beklediklerini söyledi. Saat 16.00 sıralarında bu kez eşim beni aradı. Durumunun kötü olduğunu doktor ve hemşire çağırmasına rağmen ilgilenen kimsenin olmadığını belirterek kendisini başka bir hastaneye götürmemi istedi.

* Ben de birkaç özel hastaneyi aradım, ancak daha önce takibini yapmadıkları için hastayı kabul etmediler. Sonra Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 şikâyet hattını aradım. Yarım saat sonra beni aradılar, eşime ulaşamadıklarını söylediler.

* Ben de eşimin numarasını tekrar verdikten sonra telefonla eşimi aradım ama ulaşamadım. Eşime ulaşamayınca amcamın oğlunu arayıp, hastaneye gelip oğlumla ilgilenmesini söyledim. Amcamın oğlu hastaneye gelince ben içeri girip eşimin durumunu öğrenmek istedim. Fakat görevliler beni içeri almadı ve bana yarım saat sonra bilgi vereceklerini belirttiler. Daha sonra beni çağırarak ‘Saat 16.30’da mavi kod geldi. Kalp masajı falan yaptık ama kurtaramadık’ dediler.

”HASTANEDEKİ KAMERA KAYITLARINDA HER ŞEY MEVCUT”

Ölüm bildirim formunda eşinin saat 17.23’te hayatını kaybettiğinin yazıldığını aktaran İlhan, ”Eşimin ölüm haberini aldıktan sonra karakola gidip ihmal olduğu için sorumlular hakkında şikayetçi oldum. Eşim hastaneye ilk geldiğinde müdahale edilebilirdi. Devlet büyüklerimizden eşimin ölümündeki ihmallerin araştırılmasını istiyorum. Hastanedeki bütün kamera kayıtlarında her şey mevcut. Ek bir dilekçeyle kamera kayıtlarının incelenmesini de isteyeceğim. Düşünün ki daha eşimin ölüm nedeni bile açıklanmadı” şeklinde konuştu.

”OĞLUMA ŞİMDİ NE DİYECEĞİM?”

Oğlunun ölüm olayından habersiz olduğunu ifade eden İlhan, ”Oğlum öksüz kaldı. Oğlumun annesinin öldüğünden hâlâ haberi yok. Oğlum annesinin veda etmeden hastaneye girdiğini belirterek, ‘Annem bize veda etmeden gitti’ diyor. Ben oğluma şimdi ne diyeceğim. Dün aileme bile öldüğünü söyleyemedim” dedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Rabia İlhan’ın ölümünde ihlal olup, olmadığını belirlemek için inceleme başlattıklarını ve sonuca göre de yasal işlem başlatılacağını belirtti.