Hangi günler sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Son dakika gelişmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda bu hafta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. İşte sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağına ilişkin rehberler hazırladı. Kurumlar ve işletmeler bu rehbere göre adım atacaklardır.

Dün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdık. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan aynı saatte yararlanacaklardır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde, bu uygulamayı sürdürmeyi planlıyoruz.

16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 16 ve 18'i arası, marketler ve online platformlar açık olacaktır.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir.